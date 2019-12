Divulgada relação dos pescadores de Alagoas afetados por óleo que receberão auxílio emergencial

Data: 14/12/2019



O Ministério da Agricultura divulgou nesta sexta-feira (13) a relação de pescadores de Alagoas que receberão auxílio emergencial a partir de segunda-feira (16). O benefício é para pescadores profissionais artesanais que foram afetados pelas manchas de óleo que atingiram o Litoral do Nordeste.

O auxílio emergencial é de R$ 1.996, que será dividido e pago em duas parcelas de R$ 998. De acordo com o Ministério da Agricultura, esse benefício não interfere no recebimento do seguro-defeso pelos pescadores conforme legislação específica.

O pagamento vai ser feito pela Caixa Econômica Federal entre os dias 16 e 23 de dezembro e segue o calendário de escalonamento dos benefícios sociais, que define o dia do saque de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

O dinheiro pode ser retirado com o cartão social em qualquer canal da Caixa, como casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Os pescadores que não têm o cartão social podem sacar em qualquer agência do banco com documento de identificação com foto.

A Caixa disponibilizou atendimento aos beneficiários pelo telefone 0800-726-0207, para informações referentes aos pagamentos.

O auxílio emergencial foi criado pela Medida Provisória nº 908/2019 e beneficia pescadores que atuam em municípios dos nove estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo atingidos pelo vazamento de óleo. O profissional precisa estar inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), em situação ativa nas categorias peixes, crustáceos, moluscos e outros, que atuam em área estuarina ou marinha.

Fonte: G1/AL