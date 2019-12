Prefeitura de Penedo e Fundepes assinam contrato para realização de concurso público

Data: 14/12/2019



A tão sonhada estabilidade no serviço público para quem mora em Penedo e região agora ficou mais próxima. Nesta sexta-feira (13), em Maceió, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), assinou um contrato com a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes), para a realização de um concurso para servidores efetivos do Município.

O ato oficializa mais um compromisso da administração Terra do Desenvolvimento e da Cultura, pautada na excelência administrativa e na governabilidade com transparência. “Estamos terminando o ano cheio de surpresas. Mais uma boa notícia para os penedenses, servidores públicos e Fundo de Previdência de Penedo. Agora é oficial e o contrato foi fechado com a realizadora do tão esperado concurso público”, comemorou o gestor.

O edital deverá ser lançado nos próximos 45 dias, de acordo com a Fundepes, realizadora do concurso. O certame atende mais de 40 cargos, nos níveis médio e superior: Agente de logística e sistema de informação; Agente de trânsito; Agente saúde em endemias; Assistente de governança; Assistente social 30 horas; Técnico de edificações; Auxiliar em saúde bucal; Auxiliar de educação; Auxiliar de transporte; Agente de segurança no trânsito e mobilidade urbana; Biomédico/Bioquímico; Engenheiro Civil; Enfermeiro; Engenheiro do Trabalho; Farmacêutico; Fiscal de postura; Fisioterapeuta 30 horas; Fonoaudiólogo; Médico generalista 40 horas; Médico veterinário; Motorista; Nutricionista; Odontólogo (40 horas); Odontólogo bucomaxilofacial 20 horas; Odontólogo periodontista 20 horas; Odontólogo endodontia 20 horas; Operador de máquinas; Procurador; Profissional em educação física; Técnico agrícola; Técnico em radiologia; Técnico de prótese dentária; Técnico de laboratório; Técnico de enfermagem; Terapeuta ocupacional 30 horas ;Psicólogo 40 horas; Professor de séries iniciais 25 horas; Professor de geografia; Professor de história; Professor de inglês; Professor de língua portuguesa; Professor de matemática; Agente de segurança de trânsito e mobilidade urbana; e Técnico de segurança do trabalho.

De acordo com o prefeito, o Ministério Público e a Defensoria Pública serão oficializadas para que o certame ocorra com total lisura e que todo o processo possa ser acompanhado pelas instituições. “É uma grande satisfação realizar um concurso público de forma séria e eficiente. Será um concurso transparente, por isso vamos mandar expediente ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Queremos que todas as etapas possam ser acompanhadas por instituições oficiais, mostrando assim aos candidatos que o certame é limpo e que todos vão concorrer em um concurso íntegro. Estou feliz em dar mais um passo para realização deste certame. Desde já, agradeço pela confiança de todos e estudem muito”, encerrou o chefe do Executivo de Penedo.

Taxa de isenção

A Prefeitura de Penedo regulamentou a isenção da taxa de inscrição para concursos públicos e processos seletivos. O benefício está regulamentado na Lei Municipal nº 1.678/2019, publicada na edição de 06 de dezembro do Diário Oficial do Município. Estão isentas pessoas desempregadas, em situação de vulnerabilidade social, doadora regular de sangue ou doadora de medula óssea.

Fundepes

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes) foi criada em 1978 com a finalidade de incentivar e apoiar a pesquisa científica, extensão e cultura em geral, tendo como outorgantes a Universidade Federal de Alagoas, Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, Federação da Agricultura do Estado de Alagoas, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. A expertise proporcionada pelo planejamento, execução e acompanhamento de projetos resultou no desenvolvimento de metodologia própria. Para atender a demanda, a fundação dispõe de profissionais especializados na elaboração, análise, submissão e formalização, além da execução administrativa-financeira de projetos englobando a aquisição de bens e contratação de serviços de terceiros, importações, realização de processos administrativos, licitações, contratação de pessoal, bolsistas e estagiários.



por Roberto Miranda