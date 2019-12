Semed Penedo apresenta mundo da Informática para crianças das creches

Data: 14/12/2019



Crianças atendidas nas creches de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foram apresentadas ao universo digital por meio do projeto Informática Educativa na Educação Infantil.

Desenvolvido ao longo do ano, a inciativa da Semed Penedo utilizou o telecentro digital instalado na Praça de Santa Luzia para as atividades práticas. O contato direto com computadores foi direcionado para crianças do Jardim 1 e 2, com acompanhamento do pessoal das creches e do responsável pelo telecentro, Aníbal Costa.

“Foram propostos trabalhos com softwares educativos para o desenvolvimento da compreensão e execução de ordens simples”, explica a Coordenadora Leonildes Rodrigues sobre o uso de programas de interpretação, atenção, sequência lógica, correspondências quanto à forma, tamanho, cor, número, espécie e igualdade/diferença, entre outros.

Independência e autonomia

O objetivo é trazer o computador para o mundo das experiências infantis, com independência e autonomia no manuseio do computador, orientando sobre a preservação do equipamento, permitindo assim novas descobertas para as crianças”, destaca a Coordenadora de Educação Infantil sobre o projeto desenvolvido com êxito.

“Nosso intuito com a utilização do computador é promover atividades mais criativas, motivadoras, dinâmicas e que envolvam as crianças com novas descobertas e aprendizagens, proporcionando autonomia, curiosidade, cooperação e socialização, principalmente quando da utilização da Internet que possibilita diversos tipos de comunicação e interações”, afirma a gestora da Semed, Secretária Cíntya Alves.

por Fernando Vinícius – Decom PMP