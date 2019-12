Marinha abre 78 vagas para níveis fundamental e médio técnico no Nordeste; tem para Maceió

Data: 14/12/2019



O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) está com inscrições abertas até domingo (15) para o Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para Praças Temporárias. Estão disponíveis 78 vagas, distribuídas nos cinco estados que pertencem à área de jurisdição do Com3ºDN: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Alagoas. A taxa de inscrição é de R$ 46. Todas as vagas destinam-se a brasileiros natos ou naturalizados que possuam nível fundamental e Curso de Formação Inicial e Continuada (C-FIC), ou médio técnico.

O processo seletivo é para ambos os sexos e maiores de 18 anos, visando suprir vagas nas seguintes áreas profissionais: Enfermagem; Higiene Dental; Radiologia Médica; Prótese Dentária; Patologia Clínica; Nutrição e Dietética; Eletrônica; Telecomunicações; Edificações; Estruturas Navais; Motorista de Viaturas Administrativas e Barbeiro. Os rendimentos brutos para o nível fundamental chegam a R$ 2.320,00 e para o nível médio técnico a R$ 3.388,83, já contando com adicionais militar e de habilitação.

O vínculo desses militares com a Marinha tem duração de um ano, podendo ser renovado até oito anos. Neste processo seletivo, o militar temporário, que compõe a Reserva de 2ª Classe da Marinha, mais conhecido como RM2, não tem a possibilidade de adquirir estabilidade.

Após as inscrições e a respectiva comprovação do pagamento da taxa, será realizada a Prova Objetiva (PO) com 50 questões, divididas em 25 de Língua Portuguesa e 25 de Conhecimentos Específicos da Carreira Militar Naval. Caso sejam aprovados, os candidatos serão submetidos às etapas complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Verificação Documental (VD), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física (TAF) – (natação e corrida) e Prova de Títulos (PT).

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados para cumprir a Instrução Militar-Naval e o Estágio de Qualificação de Prática Militar-Naval. Ao longo destas duas etapas, também serão avaliados mediante aplicação de testes estabelecidos em currículo disciplinar e técnico profissional. O Aviso de Convocação e mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessados em https://www.marinha.mil.br/com3dn/smv-med-resumo.

As vagas ofertadas na área de jurisdição do Com3ºDN estão distribuídas nas cidades de:

Natal-RN: Enfermagem (19), Radiologia Médica (6), Nutrição e Dietética (3), Patrologia Clínica (3), Motorista de Viaturas Administrativas (2), Eletrônica (2), Telecomunicações (2), Prótese Dentária (1), Higiene Dental (1), Edificações (1) e Estruturas Navais (1).

Recife-PE: Enfermagem (16), Higiene Dental (5), Radiologia Médica (2), Prótese Dentária (1), Patologia Clínica (1) e Nutrição e Dietética (1).

Fortaleza-CE: Enfermagem (4), Higiene Dental (2), Patologia Clínica (1) e Barbeiro (1).

Maceió-AL: Enfermagem (1) e Higiene Dental (1).

João Pessoa-PB: Higiene Dental (1).

Fonte: Assessoria