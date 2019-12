Quadrilha é presa depois de furtar R$ 15 mil em produtos em lojas de Arapiraca

Data: 15/12/2019



Uma quadrilha com cinco pessoas foi detida após furtar R$ 15 mil em mercadorias em lojas do Centro e de um shopping na cidade de Arapiraca. A prisão aconteceu na tarde de sábado (14), após uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar ser acionada para verificar um veículo. Na mala do carro, foram encontrados mais de 500 produtos.

Segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública, o carro, um Logan de cor branca e placa QKQ 4327, de Sergipe, estaria em atitude suspeita nas proximidades do shopping. Após diligências, foi encontrado o automóvel, que estava estacionado e sem ocupantes. Com apoio da Força Tarefa 18, os autores foram localizados.

Ao serem abordados pelos policiais, eles confirmaram os furtos. Foram presos em flagrante Reginaldo dos Santos Lima, de 44 anos; Jéssica Mota de Aragão, de 33 anos; Marcela Nascimento, de 27 anos; Liliam Soares de Sá, de 31 anos; e Luciana Silva Oliveira, de 34 anos. Todos são residentes de Sergipe.

Foram apreendidos com eles 219 desodorantes; 28 frascos de xampu e 23 de condicionador; sete unidades de uma marca de sabonete e mais oito pacotes de outra; duas caixas de cotonete; 22 chocolates; 148 peças de roupas com etiqueta; 22 pacotes de jujuba; 17 unidades de creme de cabelo e três bolsas revestidas com papel alumínio.

Além disso, também estava de posse da quadrilha um aparelho celular de marca Samsung, dois da Motorola e um da Multilaser, uma bolsa porta níquéis e a quantia de R$ 92,50 em espécie. De acordo com as autoridades policiais, os produtos totalizam aproximadamente R$ 15 mil.

Algumas vítimas dos furtos foram localizadas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Arapiraca, assim como os suspeitos, enquadrados no crime de furto qualificado.

por Larissa Bastos/Gazetaweb