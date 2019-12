Reforma da Previdência do governo Renan Filho é a mais cruel do Nordeste

Data: 15/12/2019

Levantamento feito com exclusividade pela Gazeta de Alagoas entre os estados do Nordeste mostra que a Reforma da Previdência do governo de Alagoas, aprovada no último dia 10 de dezembro, é a mais rígida de todas. Sem poupar ativos, inativos, órfãos e viúvas e taxando igualmente todos os salários com alíquota de 14%, ninguém escapou do arrocho. Mesmo encontrando semelhanças com propostas e métodos de outros estados do Nordeste, o texto da Reforma da Previdência de Alagoas é o que aglutina todos os principais pontos de perda para os servidores e suas famílias.

Quando comparada com a Reforma da Previdência do Maranhão, primeiro estado da região a aprovar lei nesse sentido, a rigidez da Reforma da Previdência de Alagoas fica clara. No Maranhão foi aprovada alíquota escalonada que começa em 7,5% e termina em 22%, e taxa os servidores de acordo com os salários que recebem. Tal medida permitiu que os servidores que ganham um salário mínimo deixassem de ser taxados com alíquota anterior, que era 11%, e começassem a contribuir com 7,5%. Ou seja, na prática, para os servidores mais humildes do Maranhão a contribuição caiu, e foi elevada para quem, de fato, ganha mais. Tal possibilidade não foi apresentada pelo governo de Alagoas, que optou por taxar todos os servidores, dos que ganham R$ 998 aos que ganham mais de R$ 20 mil, com uma alíquota de 14%. A alíquota alagoana era igual a do Maranhão.

Se comparada com a reforma enviada pelo Governo do Ceará, o texto de Alagoas é igual na alíquota de 14%, porém foi mais duro com os aposentados. Isso porque os aposentados alagoanos que ganham acima de um salário mínimo também serão taxados em 14%. Já no Ceará a taxação de aposentados só contempla quem recebe a partir de dois salários mínimos. A alíquota de 11% também é aplicada pelo governo do Rio Grande do Norte, mas por lá o governo enviou projeto de reforma em que aumenta alíquota apenas para quem ganha acima de R$ 5.839,45. Quem ganha até esse valor não será afetado. Portanto, menos abrangente do que a reforma de Alagoas que não poupou ninguém. Além disso, o governo ainda permite que os servidores e a sociedade opinem sobre o tema para que possa aprimorar o texto.

O governo da Paraíba, outro que tem alíquota de 11% e elevou para 14%, tal qual Alagoas, optou por poupar os aposentados e pensionistas que ganham até o teto salarial de R$ 5.839,45, diferente do governo de Alagoas, que vai taxar essas pessoas, que saem de uma alíquota zero para 14%, cobrado do pouco que já ganham após contribuírem no período de atividade. No caso do estado de Pernambuco, a alíquota sai de R$ 13,5% para R$ 14%, alta de meio

ponto percentual. No caso de Alagoas, o aumento é de três pontos percentuais, já que salta de 11% para 14%. No Piauí, a proposta que foi aprovada sob protesto de servidores é semelhante a de Renan Filho, com alíquota de 14% e taxação de aposentado. Mas nas novas regras da Previdência do Piauí, o servidor inativo que ganha entre um salário mínimo e R$ 1.200, vai contribuir com 11%.. Já quem recebe salário entre R$ 1.200 e R$ 1.800 pagará 12% de contribuição previdenciária. Entre os que ganham R$ 1.800 e R$ 3 mil, a alíquota será de 13%. Quem ganha acima de R$ 3 mil vai pagar 14% de contribuição.

O Estado de Sergipe deve enviar nesta semana o projeto de Reforma da Previdência, e o Estado da Bahia ainda avalia se vai enviar proposta. Além da rigidez imposta no texto, o governo de Alagoas não dialogou com ninguém acerca do tema, seja com os servidores ou até mesmo com a Assembleia Legislativa do Estado (ALE), diferente do que fez alguns dos governadores do Nordeste.

Aumento de alíquota faz perdas salariais chegarem a 14,39%

Os 3% de aumento na alíquota da previdência de Alagoas se somam aos 11,39% de perdas salariais acumuladas pelos servidores do Estado desde o início da gestão do governador Renan Filho (MDB), em 2015. Portanto, os funcionários públicos do Estado começam o ano com perdas atualizadas na casa de 14,39% e com a certeza de que só pode piorar, porque o governo já anunciou que o reajuste salarial no ano vindouro é zero.

A elevação na taxa da Previdência representa, na prática, redução salarial, tendo em vista que há anos nenhum ganho é concedido pelo governo aos servidores. Um trabalhador que recebe salário mínimo, por exemplo, tem desconto de R$ 109,78. Com a reforma, o valor salta para R$ 139,72, ou seja, R$ 29,94 a mais de perda.

Segundo a economista Luciana Caetano, jogar sobre o governo federal a responsabilidade da Reforma Previdenciária, como tem feito muitos governadores, é um discurso insustentável. “Os estados e municípios são autônomos e estarão cometendo o mesmo erro se seguirem o modelo da Reforma Previdenciária aprovada pelo Congresso Nacional”, afirma.

Ela ressalta que no Estado de Alagoas, a expectativa de vida é de 66 anos para homens e a reforma prevê aposentadoria aos 65 anos para eles. “Vale ressaltar que a expectativa é menor entre os indivíduos de baixa renda. Vale uma pergunta: os que estão votando recebem quanto mesmo? Fazem parte de 0,61% com renda acima de dez salários mínimos. Isso é justo? Não. Isso não é justo e ainda é imoral. Seria justo deixar a população sacrificada votar sobre os vencimentos do governador e dos nobres parlamentares”, reflete.

Acerca da Reforma da Previdência de Alagoas, Luciana opina que “qualquer esforço sobre os ombros dessa população vilipendiada pelas desigualdades regionais e sociais, soa como desumano”. Segundo ela, isso se agrava se levarmos em consideração que o Estado apresenta taxas elevadas de analfabetismo,mortalidade infantil,de pessoas abaixo da linha da pobreza e números desfavoráveis de expectativa de vida.

Ela termina ponderando que os interesses do Estado e dos servidores públicos deviam ser os mesmos. “O problema está na escolha que a sociedade faz de seus representantes. Essa reflexão precisa ser feita. Cada indivíduo que coloca seu nome no pleito eleitoral assume compromissos. É preciso se perguntar com quem estão pactuados. Historicamente, temos repetido o mesmo modelo, votando em quem não representa a classe trabalhadora, particularmente a de baixa renda que representa mais de 80% da população ocupada do Estado”.

De acordo com Luciana, as pessoas se deslumbram com campanhas eleitorais caras como se isso assegurasse competência de gestão ou compromisso para com os que dependem do Estado. “Esse é o resultado, um governo cujas decisões não estão alinhadas com essa classe trabalhadora. É preciso que essa reflexão seja feita porque em 2020 e em 2022 teremos novas eleições”, alerta

por Hebert Borges/Gazetaweb