Processo seletivo oferece 88 vagas para residência médica em Alagoas

Data: 16/12/2019



A Comissão Estadual de Residência Médica de Alagoas (Cerem-AL) está com inscrições abertas até 20 de janeiro de 2020 para o processo seletivo de Residência Médica de Alagoas, que oferece 88 vagas para diversas especialidades nas unidades públicas de saúde.

Confira aqui o edital Residência Médica Unificada 2020

De acordo com o edital, as vagas disponíveis são para as áreas de anestesiologia, clínica médica, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, emergência pediátrica, área cirúrgica básica, ginecologia e obstetrícia e medicina de família e comunidade.

Além de medicina do trabalho, medicina intensiva, medicina de emergência, medicina intensiva pediátrica, neonatologia, ortopedia, otorrinolaringologia, traumatologia, radiologia e diagnóstico por imagem, radiologia intervencionista e angiorradiologia, neurologia e pediatria.

A inscrição para o processo seletivo, que é realizada pela Cerem-AL e a empresa Strix – Educação, Avaliação e Projetos Ltda, custa R$ 480 e deve ser feita exclusivamente pela internet através do site da Strix Educação.

A prova será realizada no dia 26 de janeiro de 2020. Médicos estrangeiros ou com formação em outros países podem participar, desde que cumpram com as normas determinadas pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), ligada ao Ministério da Educação.

Fonte: G1/AL