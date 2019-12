Noite de gala do esporte alagoano premia os melhores atletas e técnicos de 2019

Data: 17/12/2019



Depois de um ano de treinos e competições, hora do reconhecimento. O Governo de Alagoas, através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), promoveu a 5ª edição do prêmio “Melhores do Ano No Esporte Alagoano”, numa noite de segunda-feira (16) festiva para a classe esportiva do Estado.

O evento, que aconteceu em uma casa de eventos de Maceió, reuniu aletas, técnicos, dirigentes esportivos e convidados para uma noite de gala. Ao todo, 54 pessoas foram premiadas, representando 27 entidades esportivas de Alagoas.

Por sinal, a premiação apresentou uma novidade, um novo troféu com um estilo particular do artista plástico Roberto Neves. “A ideia do troféu surgiu da necessidade de representar um elemento que fosse referência para o atleta e para inclusão esportiva. Tendo em vista essas necessidades, nada melhor que o pódio, ponto máximo de interesse de todo atleta”, afirmou.

Através de matérias recicláveis com conceito de reuso e redução de matéria prima, o profissional desenvolveu e confeccionou o “Troféu PÓDIO 2019”, uma peça única em sua forma diversa em acabamento.

Superintendente do Esporte, Lazer, Rendimento e Inclusão Social da Selaj, Wagno Godez, destacou a evolução do prêmio com o passar dos anos. “A única coisa que não muda é o compromisso do Governo de Alagoas, da Secretaria do Esporte com a classe. Mas a evolução do prêmio é clara. Nós buscamos reconhecer o esforço de atletas e técnicos, oferecendo toda estrutura e pompa que eles merecem”, disse.

Foram premiados atletas de modalidades coletivas e individuais, incluindo o paradesporto. Felipe Lira, eleito melhor atleta de triathlon, lembrou das dificuldades da sua modalidade e enalteceu a premiação.

“Acho que o atleta é um guerreiro, seja em qualquer modalidade. Na minha, eu reconheço que nadar, pedalar, correr, acordar cedo e manter a disciplina é um conjunto de desafios que a gente precisa superar todos os dias. Chegar hoje nessa premiação, receber esse troféu, esse reconhecimento, é importante demais, porque só nos motiva a continuar no esporte e servir de inspiração para as próximas gerações”, comentou o triatleta.

A Secretária do Esporte, Lazer e Juventude, Claudia Petuba, reforçou o compromisso do Governo com o esporte e destacou a parceria construída com as entidades esportivas.

“O prêmio é o momento de reconhecer quem muito fez pelo esporte na temporada. Os atletas e técnicos estão recebendo o reconhecimento merecido, mas os dirigentes fazem parte desse contexto, por seguirem firme na batalha de gerir e manter as suas respectivas modalidades. Quero agradecer a parceria de todos, dizer que esse prêmio é para todos vocês desportistas e que 2020 seja um ano de conquistas ainda maiores”, concluiu.

CONFIRA A LISTA DE PREMIADOS:

ATLETISMO

MELHOR ATLETA: EDUARDO HENRIQUE GOMES CAVALCANTE

MELHOR TÉCNICO: MAHEBAL DE VASCONCELOS SANTOS

BASQUETE

MELHOR ATLETA: BERNARDO CANSANÇÃO PINHEIRO

MELHOR TÉCNICO: CHARLES TENÓRIO RIBEIRO CLARK

BEACH SOCCER

MELHOR ATLETA: CLEVISON SANTOS DOS ANJOS

MELHOR TÉCNICO: FÁBIO ZUZA

CICLISMO

MELHOR ATLETA: FELIPE BARBOSA SILVA

MELHOR TÉCNICO: HANDER SIQUEIRA CORDEIRO

ESPORTES AQUÁTICOS

MELHOR ATLETA: OBERDAN OLIVEIRA JUNIOR (BOLSA ATLETA ALAGOAS)

MELHOR TÉCNICO: ELIANTONY ARAÚJO (BOLSA ATLETA ALAGOAS)

FUTEBOL DE 7

MELHOR ATLETA: JOÃO PEDRO

MELHOR TÉCNICO: MARLON MOURA

FUTEBOL DE SALÃO

MELHOR ATLETA: WALEX BRUNO BONFIM

MELHOR TÉCNICO: RAFAEL CAVALCANTE

FUTEBOL

MELHOR ATLETA: NAYARA COUTO

MELHOR TÉCNICO: JAELSON MARCELINO

GINÁSTICA RÍTMICA

MELHOR ATLETA: LETÍCIA SANTOS ACIOLI DOS PASSOS

MELHOR TÉCNICO: CARLA CABUS BATISTA SANTOS

HANDEBOL

MELHOR ATLETA: MICHAEL DA SILVA QUINTINO

MELHOR TÉCNICO: BRUNO RAFAEL PESSOA DE FARIAS

JUDÔ

MELHOR ATLETA: ISRAEL FELIPE BARBOSA DULES

MELHOR TÉCNICO: LUIZ CARLOS CERQUEIRA JUNIOR

KARATÊ INTERESTILOS

MELHOR ATLETA: CARLOS DANIEL DOS SANTOS SILVA (BOLSA ATLETA ALAGOAS)

MELHOR TÉCNICO: LEANDRO MIRANDA VASCONCELOS FREITAS

KUNG FU

MELHOR ATLETA: ÍTALO JORGE OLIVEIRA SANTOS

MELHOR TÉCNICO: SOTÉ ALVES NETO

LUTAS ASSOCIADAS

MELHOR ATLETA: WANDERSON MESSIAS DA SILVA LIMA

MELHOR TÉCNICO: EDER PAIVA ALVES DE LIMA

TAEKWONDO

MELHOR ATLETA: MARCELO JOSÉ DOS SANTOS MELO

MELHOR TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA

TÊNIS

MELHOR ATLETA: PAULA ROBERTA MARQUES NEGRÃO

MELHOR TÉCNICO: SILVANA MARIA RIBAS

TÊNIS DE MESA

MELHOR ATLETA: MARCELO GUIMARÃES MACHADO

MELHOR TÉCNICO: FLÁVIO SEIXAS

TRIATHLON

MELHOR ATLETA: HEBERT FELIPE LUNA LIRA

MELHOR TÉCNICO: KENNED MITOMARI

VOLEIBOL

MELHOR ATLETA: AUGUSTO HENRIQUE BEZERRA MOURA

MELHOR TÉCNICO: LUIZ CARLOS MEDEIROS CAVALCANTE

JIU-JITSU

MELHOR ATLETA: CAROLINA VIANA DE SÁ

MELHOR TÉCNICO: MARCOS LINDOSO

MOTOCROSS

MELHOR ATLETA: LUIZ EDUARDO SILVA

MELHOR TÉCNICO: NILZO MAGUILA

PARADESPORTO COLETIVO

MELHOR ATLETA: JÉSSICA THAÍS SOUZA DE ARAÚJO

MELHOR TÉCNICO: MARCELO GUALBERTO SARMENTO CHAGAS

PARADESPORTO INDIVIDUAL

MELHOR ATLETA: EDJAMERSON SANTOS DE MELO SANTOS (BOLSA ATLETA ALAGOAS)

MELHOR TÉCNICO: JOSIAS LINO

SURF

MELHOR ATLETA: AMANDO TENÓRIO

MELHOR TÉCNICO: ABILIO JOSÉ CABRAL XAVIER

VAQUEJADA

MELHOR ATLETA: CELSO VITORINO

MELHOR TÉCNICO: VICENTE NETO

XADREZ

MELHOR ATLETA: GILBERTO FERREIRA DE SOUZA

MELHOR TÉCNICO: JAIME AMORIM DE MIRANDA NETO

Fonte: Agência Alagoas