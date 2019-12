Três pessoas são presas durante cumprimentos de mandados de prisões em Santana

Data: 18/12/2019

Três pessoas foram presas na manhã e tarde desta quarta-feira (18) durante a realização de um cumprimento de mandado de prisão na cidade de Santana do Ipanema, Sertão de Alagoas. Conforme infomações obtidas pelo Minuto Sertão, durante a manhã, durante operação que contou com as Polícias da Rádio Patrulha (RP), 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), Pelotão de Operações Especiais (PELOPES) e do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Ouro Branco, integradas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) prenderam: Larissa da Silva e Victor Manoel da Silva Magalhães. Ambos presos em cumprimentos de mandados de prisões expedidos pela 17° Vara Criminal da Capital.

Com os presos, foram apreendidos quatro aparelhos celulares. Encaminhados para a Delegacia Regional de Santana do Ipanema. Durante a tarde, equipes de policias da Rádio Patrulha (R/P) do 7° Batalhão de Polícia Militar e Civis da 2° Delegacia Regional de Polícia (2° DRP) prenderam: Erivan Silva Souza, de 39 anos. O mesmo estava com um mandado de prisão em aberto por ameaça e descumprimento de medida cautelar, visto que teria ameaçado sua esposa, com agravo na Lei Maria da Penha.

As equipes de Polícia encontraram Erivan nas imediações da Rua Delmiro Gouveia onde encontraram o indivíduo próximo de sua residência, que de imediato foi feita a abordagem e em seguida Erivan Silva recebeu voz de prisão. A sentença definitiva do suspeito proferida pelo Juiz é com validade até o dia 10 de junho de 2022. O acusado encontra-se preso na delegacia local a disposição da justiça.

Fonte: CadaMinuto