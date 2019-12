Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo são aprovados no Ifal

Alunos e alunas concluintes do Ensino Fundamental em escolas mantidas pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foram aprovados para no exame de seleção do Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

São dezenove adolescentes que deixam as salas de aula das unidades de ensino da Semed Penedo, inclusive de escolas situadas na zona rural, para ingressar em outro investimento em educação pública, a unidade Ifal Penedo.

A instalação da instituição de ensino que oferta, além do Ensino Médio regular, cursos profissionalizantes e de nível superior, foi viabilizada pelo Prefeito Március Beltrão. O gestor também é o maior responsável por Penedo ser um dos cinco polos da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no interior do estado.

Aprovados

O trabalho que aproximou o sonho do diploma universitário ou técnico abriu as portas dos cursos de Química e Meio Ambiente, ofertados pelo Ifal em Penedo, para Alana Emily da Silva Pereira (EMEB Irmã Jolenta); Carla Camile da Silva, Arthur Emanuel Pires Silva, José Antônio Rocha da Silva, Luana Quirino dos Santos, Rian Almeida da Silva (EMEB Santa Luzia).

Também foram aprovados os estudantes Antony Carlos dos Santos, Daniely dos Santos Menezes, Eduardo dos Santos Canuto, Emilly de Jesus Santos, Evanildo dos Santos Ferreira, Luís Fernando dos Santos Peixoto (EMEB Costa Mangabeira); Vitória dos Santos Soares (Paulo VI); Graciele dos Santos (Hanna Bertholet); Ana Cristina dos Santos Silva, Frank Willamis Sousa Santos, Larissa da Conceição, Maria Clara dos Santos Cirilo e Rayssa Valentim Gonçalves (Manoel Soares de Melo).

“Essas aprovações são reflexos de uma educação comprometida com a busca da excelência na escola pública. Procuramos desenvolver as diversas habilidades, contribuir para o desenvolvimento integral de nossos alunos para que eles possam ter subsídios pedagógicos e uma visão geral de mundo”, destaca a gestora da Semed Penedo, Cíntya Alves, parabenizando o corpo docente e administrativo da rede municipal e os estudantes, especialmente os aprovados na seleção do Ifal Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP