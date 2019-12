FAF divulga calendário de competições para temporada 2020

Data: 20/12/2019



O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de uma decisão liminar, suspendeu o concurso público para o cargo de juiz substituto realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL). A decisão de André Godinho, conselheiro-relator do colegiado, foi publicada na quarta-feira (18), no Diário Eletrônico da Justiça. O caso chegou ao CNJ depois que candidatos entraram com um Processo de Controle Administrativo pedindo a suspensão do processo, que ocorreu no dia 6 de outubro deste ano.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) solicita que, no prazo de 15 dias, o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) se pronuncie sobre o incidente de abertura dos envelopes antes das provas, e intimou o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público Estadual (MP-AL) para que se apurem as denúncias feitas pelos candidatos.

Na decisão, o CNJ expôs que, caso nenhuma comprovação de irregularidade seja averiguada, o cronograma do processo seletivo será mantido, com aplicação das provas da segunda fase, que começa no dia 12 de janeiro de 2020.

Por meio de nota, a Fundação Carlos Chagas, realizadora do concurso, informou que atenderia à decisão judicial e suspenderia a aplicação das provas da segunda etapa do certame até decisão ulterior. Por sua vez, o assessoria do TJ/AL disse que não vai se manifestar agora. O tribunal não informou se já foi comunicado oficialmente. .

Concurso dos cartórios em Alagoas

Entre os concursos com provas anuladas ou suspensas, na quinta-feira (19), O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu anular, também, a prova da 1ª fase do concurso de provimento para cartórios em Alagoas, alegando erros de impressão nos cadernos da prova. A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 8 de dezembro.

por William Makaisy/Gazetaweb