FAF divulga calendário de competições para temporada 2020

Data: 20/12/2019



A Federação Alagoana de Futebol planejou o calendário de competições do futebol alagoano para 2020. Entre campeonatos profissionais e campeonatos de base estão previstas 10 competições para a próxima temporada. A Copa Alagoas abre oficialmente o calendário da FAF no dia 04 de janeiro com a participação dos seis clubes que não jogam a Copa do Nordeste. O Campeonato Alagoano Série A começa logo em seguida no dia 22 de janeiro.

O Campeonato Alagoano Sub-17 será a terceira competição da FAF. A disputa tem início em 08 de março. Em maio, no dia 10, os clubes iniciam a disputa o Alagoano Sub-20 de olho nas vagas da Copa São Paulo em 2021. No mês de junho, as mulheres do futebol alagoano entram em campo para o Alagoano feminino que começará no dia 07.

Em agosto, no dia 16, começa o Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão. No mês de setembro, no dia 13 terá início o Alagoano Sub-15. A reta final do calendário da FAF em 2020 ainda contará com mais três competições nos últimos meses. Em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj) acontece a Taça das Grotas em outubro e a Copa Rainha Marta em novembro.

Também em novembro, a FAF trabalha com a possibilidade de realizar pela primeira vez o Campeonato Alagoano categoria Sub-13.

Confira os detalhes do calendário:

Copa Alagoas

Início 04/01. Término 19/01

Campeonato Alagoano Série A

Início 22/01. Término 26/04

Campeonato Alagoano Sub-17

Inscrições 06/01 a 07/02

Arbitral 14/02

Início 08/03

Campeonato Alagoano Sub-20

Inscrições 02/03 a 03/04

Arbitral 14/04

Início 10/05

Campeonato Alagoano Feminino

Inscrições 01/04 a 30/04

Arbitral 08/05

Início 07/06

Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão

Inscrições 04/05 a 29/05

Arbitral 08/06

Início 16/08

Campeonato Alagoano Sub-13

Inscrições 01/10 a 23/10

Arbitral 29/10

Início 08/11

Fonte: FAF