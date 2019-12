Governo de Alagoas divulga resultado final dos concursos de 2006 e 2018 da Polícia Militar

Data: 20/12/2019



O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), homologou, nesta sexta-feira (20), os resultados finais dos concursos de 2006 e de 2018 para o provimento de vagas de soldado combatente na Polícia Militar de Alagoas (PMAL). As publicações estão disponíveis no Diário Oficial do Estado (DOEAL).

Para os aprovados no certame de 2018, o documento traz também o resultado final na análise dos documentos e da investigação social dos candidatos. Além disso, a edição desta sexta-feira do DOE torna público, ainda, o resultado das avaliações das condições de saúde dos aprovados no concurso de 2006.

“Ficamos muito felizes por darmos mais esse passo em ambos os certames. Conseguimos desenvolver o concurso de 2018 com muita dedicação e transparência e, ao mesmo tempo, trabalhamos para atender à decisão judicial e trazer também os aprovados de 2006 para o nosso corpo de servidores. Com os concursos, são mais 790 soldados alunos entrando na PM, um efetivo que deve otimizar significativamente o desempenho do órgão e trazer mais segurança para Alagoas”, afirma o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Conforme divulgado em uma transmissão ao vivo realizada na sexta-feira passada (13) pelo governador do Estado, Renan Filho, e pelo secretário Fabrício Marques, os aprovados, a partir de agora, devem se preparar para o início do Curso de Formação de Praças, que faz parte do processo necessário para a atuação na PM.

De acordo com o governador, os candidatos aprovados no certame de 2006 devem iniciar o CFP já a partir de 15 de janeiro de 2020. A data para os concursados de 2018 também foi divulgada na live e está prevista para 30 de janeiro.

“Atendendo a uma orientação técnica da Polícia Militar, vamos formar duas turmas para o curso, com aproximadamente oito meses de formação. Seguimos realizando certames sérios, transparentes e que selecionam os melhores. O governo vem fazendo o que antes não era feito. Agora, os concursos finalizam e a gente faz a convocação”, pontuou Renan Filho durante a live.

Para acessar o Diário Oficial do Estado e conferir os resultados, basta clicar aqui.

Fonte: Agência Alagoas