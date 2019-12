Insatisfeitos, servidores da Polícia Civil ameaçam paralisar atividades

Data: 20/12/2019



Após reclamações dos servidores da Polícia Civil, o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol) promoveu nesta sexta-feira, dia 20, uma reunião com os chefes de operações e chefes de cartório da Polícia Civil para ouvir de cada um a situação que eles passam nas delegacias, bem como traçar estratégias.

Segundo a assessoria de Comunicação do Sindpol, o presidente do sindicato Ricardo Nazário, sinaliza possível paralisação devido à indignação da categoria. “Onde existe delegacia da Polícia Civil, existe insatisfação dos agentes e escrivães”, explica.

Com o objetivo principal de valorização do nível superior dos policiais civis e aumento do piso salarial, o Sindpol realizou a reunião que agregou diversas informações, opiniões e sugestões dos policiais civis, as quais serão levadas à grande assembleia geral da categoria, no dia 13 de janeiro.

Diversos policiais civis relataram as dificuldades enfrentadas em seus locais de trabalho, acúmulo de problemas que dificultam as investigações e conclusões dos inquéritos, além do desrespeito e desvalorização profissional por parte do Governo do Estado.

*Com assessoria