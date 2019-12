Já usou Melatonina ? Veja o relato deste Profissional !

Data: 19/12/2019



O que é Melatonina

Certo, para começar, você pode ficar super tranquilo em relação a melatonin.

Afinal, não estamos aqui falando de nenhuma substância proibida ou que pode fazer mal para você, mas de sim de um hormônio produzido no nosso próprio organismo.

Sim, isso mesmo que você leu!

A Melatonina é um hormônio produzido de forma natural pelo nosso corpo!





Para que serve Melatonina

Agora que já ficou claro o que a melatonina 5mg é, precisamos entender o que ela de fato faz no nosso corpo.

Bem, esse hormônio está totalmente ligado ao nosso sono.

Como?

Deixa eu te explicar!

O Hormônio Melatonina cumpre um papel relacionado a indução ao sono, sendo assim imprescindível para um bom funcionamento do nosso corpo.

Isso porque quando ela é liberada, faz com que o nosso corpo entenda que está chegando a hora de dormir.

Dessa forma, todo o funcionamento corporal vai ficando um pouquinho mais lento, para que você consiga ter uma boa noite de sono.

Vale a pena mencionar que a liberação desse hormônio acaba atingindo um pico máximo justamente quando estamos em sono profundo.

Assim que acordamos, a sua liberação acaba sendo reduzida para que possamos ter energia e disposição para seguir o nosso dia da melhor maneira possível.

Além disso, é muito importante entender que a melatonina 3mg também está diretamente relacionada com a regulação do nosso metabolismo, fazendo com que ele fique mais acelerado ou mais lento ao longo do nosso dia-a-dia.

Por fim, existem estudos em andamento que tentam entender a atuação total da Melatonina, já que segundo alguns dados, ela faz muito mais do que apenas isso que eu mencionei até agora.

Na verdade, existe a crença de que ela pode ajudar tanto na regeneração celular quanto no combate direto das inflamações presentes no nosso organismo.

Benefícios da Melatonina

Auxilia em tratamentos de enxaqueca

Por incrível que pareça, a melatonina 10mg pode ter um efeito direto na redução da enxaqueca.

Esse é um dado descoberto a partir de estudos realizados aqui mesmo no Brasil.

Todavia, nem tudo que reluz é outro.

Embora se tenha essa informação, não se sabe porque isso acontece, nem como a Melatonina deve ser tomada para que os benefícios possam ser sentidos.

Aumenta a efetividade de tratamentos Anti-Câncer

Segundo alguns estudos recentes é possível perceber que a Melatonina acaba aumentando a efetividade de tratamentos Anti-Câncer.

Porém, é preciso ter clareza de que esses estudos são muito recentes e ainda não apontam com efetividade o porque disso acontecer, nem ao menos como acontece.

Nesse caso, o melhor que podemos fazer é aguardar pacientemente para poder entender um pouquinho mais sobre isso em um futuro próximo.

Previne o Câncer

Para que você entenda o porquê da Melatonina ser efetiva na prevenção do Câncer, precisamos falar um pouco sobre aspectos mais biológicos e técnicos.

Como você já bem sabe, a Melatonina atua diretamente como um agente regulador do sono, fazendo com que você durma com mais qualidade.

E é justamente aí que a magia acontece:

Uma das funções do sono é regular a multiplicação de novas células, cuidando para que tudo esteja ok.

Ou seja, através de um bom sono você irá garantir que suas células se multipliquem na quantidade adequada, prevenindo assim o surgimento do câncer.

Claro, é óbvio que apenas o consumo da Melatonina não fará com que você esteja imune, mas já será um grande passo para garantir sua saúde.

Ajuda no tratamento da síndrome dos ovários Policísticos

A Melatonina acaba tendo um efeito bem amplo no nosso organismo, interagindo inclusive com alguns outros hormônios, como por exemplo, insulina e estradiol.

Esses hormônios estão diretamente ligados a Síndrome dos Ovários Policísticos, e portanto, o consumo da Melatonina pode acabar tendo uma influência indireta sobre eles.

Alivia cólicas

A Melatonina acaba tendo um efeito único no nosso intestino:

Ela produz um grande relaxamento, que pode ser muito benéfico para você em relação às cólicas.

E não precisa ter medo desse relaxamento, ok?

Estamos aqui falando apenas da dor, e não de outros aspectos.

Ajuda a evitar a queda de cabelo

A Melatonina pode ajudar a evitar a queda de cabelo, o que é algo simplesmente espetacular, tanto para homens quanto para mulheres!

Afinal, a queda de cabelos é um problema que atinge ambos os sexos.

É preciso ter a consciência de que os benefícios relacionados a queda de cabelo não vão aparecer do nada.

Mas pouco a pouco você poderá perceber que seus cabelos não estão mais caindo,e mais do que isso:

A cada dia que passar eles estarão mais fortes, brilhosos e saudáveis!

Você pode inclusive encontrar alguns suplementos de Melatonina que possuem um direcionamento mais específico para esse aspecto.

Melhora a qualidade do seu sono

O Suplemento de Melatonina pode obviamente melhorar a qualidade do seu sono, como já cansamos de falar aqui.

Porém, esse é um aspecto tão, mas tão importante, que eu acho super válido falar um pouquinho sobre ele novamente.

Ao melhorar a qualidade do seu sono você irá ter diversos “benefícios conjuntos” que serão entregues a você.

Eles são os seguintes:

Mais disposição e energia

Quando dormimos melhor acabamos tendo muito mais disposição e energia para o dia seguinte.

E esse aumento na disposição acaba sendo muito benéfico para a nossa vida em diferentes níveis.

Para começar, o seu dia irá começar muito melhor, pois você estará 100% empolgado para fazer que deve ser feito.

Além disso, terá tido um bom descanso e sentirá sua energia no alto.

Isso naturalmente fará com que você consiga desempenhar muito mais no seu trabalho, na sua vida pessoal e até mesmo nos seus hobbies.

Melhora no humor

Eu tenho certeza de que você já teve uma noite de sono super ruim e acordou com uma vontade de xingar todo mundo e ficar no seu canto, sem ninguém te incomodar.

Ter que passar por isso é bem chato, já que você deixa de aproveitar o seu dia-a-dia.

Entretanto, é preciso entender que isso não precisa ser uma realidade para você, até porque, ao consumir a Melatonina você irá dormir melhor e isso certamente vai influenciar o seu humor.

Você acordará todos os dias muito mais entusiasmado, feliz e com um sorriso no rosto!

Ajuda indiretamente no emagrecimento

A Melatonina também acaba ajudando de uma forma um pouquinho mais indireta no emagrecimento.

Isso porque ela não tem em sua lista de características às substâncias necessárias para fazer alguém emagrecer.

Contudo, ao ajudar você a dormir melhor ela acaba ajudando também a você sentir um pouco mais de saciedade.

Uma vez que essa sensação de saciedade seja ampliada, você irá começar a comer menos e naturalmente irá perder peso.

Como tomar Melatonina

A melatonina preço tem um consumo super fácil e prático.

Tudo o que você precisa fazer é consumir no máximo 3 mg por dia, deixando seu consumo para cerca de 2 horas antes de dormir.

Desse modo é possível garantir que o suplemento irá alcançar o máximo da sua efetividade.

Ah, é importante deixar claro que estamos falando do consumo de pessoas adultas, ok?

Em relação a crianças, jovens e idosos, não existe uma medida padrão, e cada caso deverá ser analisado por um profissional qualificado.

Cuidados ao consumir a Melatonina

De fato, não é preciso ter nenhum cuidado específico ao consumir a Melatonina, já que ela não irá causar nenhum efeito colateral caso seja consumido ADEQUADAMENTE.

Ou seja, se você passar das 3 mg, podem acontecer coisas desnecessárias, como dores de cabeça e alterações hormonais.

Mas nada que seja perigoso.

Contudo, para não passar por esse tipo de desconforto é melhor que você fique apenas nas 3 mg indicadas, ok?

Ah, além disso, esteja preparado para sonhar um pouquinho mais depois que consumir a Melatonina, pois ela irá causar esse estímulo em você.

