Câmara Municipal de Penedo homenageia personalidades com título de cidadão penedense

Data: 23/12/2019



Em sessão solene promovida pela Câmara Municipal de Penedo (CMP) na noite de sexta-feira, 20, quatro pessoas com relevantes serviços prestados ao povo e à cidade histórica receberam o título honorário de Cidadão Penedense, honraria feita ao bispo diocesano Dom Valério Breda, ao desembargador Sebastião Costa Filho, ao procurador municipal Diego Leão da Fonseca e ao padre Luís Cláudio Pereira.

Dom Valério Breda

O primeiro homenageado foi Dom Valério Breda. Italiano de nascimento, o líder religioso indicado para receber a honraria pelo Presidente Marcelo Pereira iniciou seu trabalho paroquial em Alagoas no ano de 1983.



Ordenado bispo em 1997, mesmo ano em que inicia seu trabalho na Diocese de Penedo, Dom Valério é Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Penedo desde 2015. Ele declarou-se lisonjeado e agradecido, apresentando um breve resumo de seu trabalho e obras desenvolvidas ao longo dos últimos 22 anos.

Procurador Diego Leão

O próximo homenageado foi o procurador municipal Diego Leão da Fonseca. Natural de Maceió, ele agradeceu a indicação da Vereadora Raquel Tavares e emocionou-se ao falar de sua dedicação às causas do povo e do município nos últimos sete anos, desde que assumiu o cargo conquistado por aprovação em concurso.



“A oportunidade de atuar no serviço público seria uma forma de, diretamente, poder retribuir o ensino gratuito, custeado pela sociedade, que eu tive na universidade federal”, explicou Diego Leão. “Desde que cheguei nesta terra, fui acolhido como filho e, literalmente, me senti como filho, e hoje está se concretizado esse processo”, declarou, acrescentando o compromisso de continuar honrando o título.

Padre Luís Cláudio

O terceiro homenageado foi o Padre Luís Cláudio Pereira, indicado pelo Vereador Derivan Thomaz. Nascido em Arapiraca, veio para Penedo em 2011, assumindo a administração da paróquia de Santa Luzia, onde também atuou como pároco, além de exercer a função de ecônomo, gestor dos bens temporais da Diocese.



“Estar aqui em Penedo foi graça de Deus”, disse padre Luís Claudio no início do seu pronunciamento sobre o trabalho pastoral desenvolvido com obediência, respeito, amor e fidelidade. “Este título vocês me concederam, mas é de cada um, de modo singular, paroquiano e paroquiana de Santa Luzia”, concluiu.

Desembargador Sebastião Costa

O quarto homenageado com a entrega do título de cidadão penedense foi o desembargador Sebastião Costa Filho. Em 1986, ele foi aprovado, em 1º lugar, em concurso para juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Alagoas, motivo que o levou a prestar serviços no município, em companhia do então promotor Sílvio Menezes.



Emocionado, ele declarou que, entre todas as comarcas que trabalhou, Penedo tem lugar especial. Com a indicação do Vereador Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior) para a honraria, agora poderá chamar de conterrâneas as pessoas com quem conviveu, algumas com laços de amizade mantidos, conforme informou.

“Certa feita, eu ouvi dizer que as cidades fazem parte o homem tanto quanto o homem faz parte delas. Penedo faz parte de minha vida, pessoal e profissional, e quem me conhece sabe que a cidade sempre me vem à memória”, destacou o desembargador no discurso marcado por citações do Hino de Penedo.

Prefeito Március Beltrão

Convidado para a solenidade, o Prefeito Március Beltrão enalteceu a inteligência dos parlamentares pela escolha daqueles homenageados com o título de cidadão honorário de Penedo, todos merecedores e parabenizados pelo gestor que encerrou seu discurso com mensagem fraterna, com destaque ao papel da família e do trabalho.

Assistam o vídeo da solenidade, na integra, clicando aqui – canal YouTube da CMP

Os parlamentares que prestigiaram a solenidade também destacaram a relevância do título honorário de cidadão penedense e os homenageados. O Presidente Marcelo Pereira agradeceu aos servidores da casa legislativa e aos quinze edis pela colaboração nos trabalhos da Câmara Municipal de Penedo, destacando o aconselhamento do Vereador Júnior do Tó e o companheirismo de sua esposa Kênia Alves.

por Fernando Vinícius – Ascom CMP

Fotos Geraldo José (Geo Penedo/facebook)