Justiça decide converter flagrante em prisão preventiva de prefeito de Maribondo

Data: 23/12/2019



A juíza plantonista Clarissa Oliveira Mascarenhas decidiu, na tarde desta segunda-feira, 23, homologar a prisão em flagrante e converter em prisão preventiva do prefeito de Maribondo, Leopoldo César de Amorim Pedrosa. Segundo a magistrada, a medida tem o objetivo de garantir a ordem pública. De acordo com o texto do despacho, a decisão tem como base o art. 310, II c/c os arts. 311 e 312 do Código de Processo penal.

“Diante da reiteração criminosa do paciente, que ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e responde a ações penais pelos crimes de dano e falsa identidade, o que demonstra a reiteração criminosa do paciente, e que em liberdade, ele poderá voltar a delinquir”, diz trecho do despacho de Clarissa Oliveira.

Leopoldo César Amorim Pedrosa foi preso na noite da última sexta-feira (20), em um bar no município de Arapiraca. Segundo informações da polícia, ele estava com uma pistola no momento da prisão. A polícia estaria cumprindo um mandado de prisão pelo crime de homicídio, do qual Pedrosa é suspeito. Ao chegar ao local, o prefeito foi encontrado com a arma. Em sua residência, teria sido localizado cerca de um quilo de cocaína.

Fonte: TNH1