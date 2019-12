Data: 26/12/2019



Teve presente de Natal para os azulinos. O atacante Rodrigo Pimpão, de 32 anos, foi anunciado, na noite dessa quarta-feira, 25, como a nova contratação para o ataque do CSA em 2020.

O jogador disputou as últimas quatro temporadas pelo Botafogo e também tem no currículo passagens por Vasco, Paraná, Ponte Preta, América-RN e América-MG. Fora do país, Pimpão esteve no futebol da Coreia do Sul, do Japão, dos Emirados Árabes e do Irã.

Fonte: TNH1