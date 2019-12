Semed Penedo desenvolve Projeto Olhar digital para alunos da modalidade educação especial

Data: 26/12/2019



Estimular e despertar o interesse do aluno da modalidade de Educação Especial para o mundo da informática, esse é o objetivo do projeto Olhar digital, com a proposta de atender as necessidades específica no âmbito da deficiência Intelectual, físico sensorial e motor, com influências nas dimensões sócio afetivas.

O Projeto Olhar Digital que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenação de Educação Especial e Coordenação Geral dos Telecentros.

De acordo com o Analista de Sistemas e Coordenador Geral dos Telecentros, Anibal Costa, a ferramenta digital propicia um ambiente estimulador e diferenciado de aprendizagem que desperta o interesse do aluno, estimulando atividades cognitivas básicas e de conceitos nas diversas áreas do conhecimento.

Além disso o projeto atua como um recurso pedagógico e de comunicação que oferece aos alunos da modalidade novas experiências, favorecendo seu desenvolvimento e aprendizagem de maneira global.

Inclusão digital

A Inclusão Digital para as pessoas com deficiência oferta oportunidade dos mesmos serem inseridos no mundo digital e aprender a manusear o computador e seus principais periféricos: Teclado e Mouse; com a aplicação também de Jogos Digitais de Raciocínio Lógico, trazendo benefícios para a concentração, coordenação motora, expressões matemáticas e escrita através das letras do alfabeto, construindo palavras e silabas utilizando as teclas do teclado.

Durante as aulas de informática, os monitores procuram transmitir para os alunos a aquisição de conceitos básicos visando a alfabetização, abordando suas diversas ferramentas tecnológicas.

“A informática na educação é capaz de quebrar barreiras e mostra-se como um ótimo recurso pedagógico da escola inclusiva. Hoje o mundo está globalizado e interconectado por milhares de redes digitais, uma era com importantes desafios que exigem repensar e recriar a questão da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E esse é o papel da secretaria municipal de educação de Penedo”, afirmou a Secretária de Educação Cíntya Alves.

Fonte: Decom – PMP