Carlinhos Maia faz desabafo: ‘Achei que era unanimidade e quebrei a cara’

Data: 27/12/2019



O humorista Carlinhos Maia deu uma entrevista para lá de reveladora ao jornalista e blogueiro do UOL, Leo Dias. Por lá, ele comentou sobre diversos assuntos, entre eles a polêmica e as críticas que passou a receber após o momento de se assumir.

Carlinhos Maia revelou que começou a receber criticas após mostrar quem realmente é: “No momento em que eu decidi ir para a Internet e eu decidi parar de fingir, porque eu também fingia ser um cara riquinho na cidade. Eu dizia assim: “Eu tenho que fingir para esse povo me aceitar”. Porque eu já morava numa vila, e a vila era um buraco. A gente ia para a escola, nem dizia que era da vila, porque as pessoas tinham aquele julgamento. As casas da gente foram dadas por um bispo. Foi quando eu fui para Internet e vi que o troço fez “vupt”, que eu comecei a mostrar mamãe, que é a grande protagonista disso tudo”, disse ele.

Ele conta que quebrou a cara ao pensar que era unanimidade: “Achei e quebrei a cara. Achei 100% que o Brasil me amava. Achei: “Tá tudo OK, não vejo uma crítica, não vejo nada”, até eu me assumir. Foi a questão de eu me assumir e como eu me assumi. As pancadas, vieram depois disso aí”.

Carlinhos falou que muitas críticas vieram dos gays, logo após se assumir: “Sim. A [crítica] pesada, que veio forte, foi a dos gays. Veio a questão de me assumir, e eu fiquei impressionado como foi grande [a repercussão]. Todo mundo ficou assim, “Nossa, ele se assumiu e vai casar e tal”.

Por fim, o humorista falou que hoje mede algumas palavras que fala em entrevista por conta da possível repercussão negativa: “Hoje, depois de ter estudado, de ter conversado e tal, [concordo que] foi um erro. Eu já tinha dito em outras entrevistas, tinha falado algumas vezes, “Gente, não é assim. Tô me desconstruindo, tô entendendo, tô sabendo como é”. Não é fácil, sabe? A minha postura de vida é de outro [lugar]. Eu não sou um cara de São Paulo. Eu vim entrar no Twitter, agora. Para você ter noção. Eu nem sabia usar o Twitter. Meu negócio era pegar o telefone, fazer os vídeos com mamãe numa vila”.

Fonte: Área Vip