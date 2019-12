Prefeitura de Penedo e Banco do Brasil firmam convênio para atender contribuintes

Data: 27/12/2019



Receber ou imprimir boleto para pagar contas é algo cada vez mais distante do cotidiano atual das pessoas. As inovações da tecnologia digital permitem estar em dia com as nossas obrigações, sem precisar sair de casa e muito menos enfrentar filas em agências bancárias ou lotéricas.

E foi justamente para facilitar a vida do contribuinte que a Prefeitura de Penedo firmou convênio com o Banco do Brasil. A parceria foi oficializada nesta sexta-feira, 27, entre o Diretor de Tributos da Secretaria Municipal de Fazenda, Geovanne Nunes de Deus; e o Wanlerson Tavares, gerente de relacionamento da superintendência estadual do Banco do Brasil.

O avanço propiciado pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura permitirá o uso de plataformas do Banco do Brasil para pagamento de impostos municipais, seja por meio de aplicativos online, a partir de computador ou telefone celular, e ainda nos terminais de autoatendimento.

“É uma inovação muito importante para a população penedense e que também vai gerar uma economia para o município no sentido de reduzir contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, neste caso a impressão de carnês. São evoluções que o município adota para viabilizar soluções para todos os contribuintes”, ressaltou Geovanne Nunes.

O Diretor de Tributos informa ainda que o serviço estará disponível a partir de fevereiro de 2020, para quitação ou parcelamento do IPTU, ISS e TLF.

Além dessa novidade, todo contribuinte penedense já tem acesso a serviços online, no portal oficial da Prefeitura de Penedo, clicando aqui



por Fernando Vinícius – Decom PMP