Serviços on-line do Detran-AL ficarão indisponíveis a partir de segunda-feira

Data: 27/12/2019



Os serviços on-line do portal do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) ficarão fora do ar a partir da segunda-feira (30) e só vão retornar ao normal na quinta (2). A informação foi divulgada pelo órgão nesta sexta (27), que afirmou que a paralisação é necessária para uma manutenção de rotina na plataforma.

Segundo o chefe de infraestrutura tecnológica do Detran, Hermann Jackson, a manutenção faz parte das atividades referentes à adaptação do site para o ano seguinte, tendo em vista que, alguns procedimentos precisam ser adotados para que não haja nenhuma irregularidade no funcionamento do portal.

Os usuários que desejam obter informações sobre os procedimentos do Detran podem entrar em contato por meio do Call Center, das 6h às 18h, através dos números 0800 082 0154 e (82) 3315-1533.

Fonte: G1/AL