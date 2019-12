Esqueleto encontrado em lixo na Cidade Universitária é humano

Data: 28/12/2019



Após a realização de um exame antropológico, o Instituto de Medicina Legal (IML) de Maceió confirmou que a ossada encontrada em um amontoado de lixo, no conjunto Village Campestre II, localizado no bairro Cidade Universitária, na última segunda-feira (23), é humana. A informação foi divulgada apenas neste sábado (28).

Na ocasião, o esqueleto foi encontrado por populares, que passavam no local e o perceberam dentro de uma sacola de plástico. Em seguida, os moradores acionaram a polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.

O médico-legista Avelar de Holanda Júnior e o odonto-legista João Alfredo Guimarães esclareceram que a ossada é do sexo masculino e deve ter aproximadamente 50 anos.

Os peritos ainda informaram que, através do exame, foi possível perceber que a coluna foi montada com um arame, afixada de maneira a manter a forma do esqueleto humano. Além disso, a existência de uma alça metálica no crânio que é utilizada para pendurar o esqueleto também foi apontada no teste.

“Pelo estado dos ossos bem gastados, o exame também sugere que a ossada é bem antiga e estava montada na estrutura metálica há vários anos”, afirmou João Alfredo.

Segundo informações da Perícia Oficial (PO), a análise do material foi feita em razão da suspeita de que poderia ser um modelo de esqueleto feito em resina plástica emborrachada que é usada em estudos acadêmicos de anatomia.

CRIME

O descarte irregular de ossada humana é crime de vilipêndio, previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Dessa forma, o laudo do exame será encaminhado para a delegacia responsável pela investigação.

Caso, o autor do descarte seja identificado, ele pode ser condenado a uma pena de detenção, de um a três anos, e ainda pode pagar uma multa.

