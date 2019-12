Seclej Penedo entrega prêmios para Destaques do Esporte 2019

Data: 28/12/2019



Atletas, professores de Educação Física, técnicos, árbitros, comunicadores e familiares dos homenageados pela Prefeitura de Penedo no âmbito desportivo em 2019 lotaram o auditório da Casa de Aposentadoria na noite dessa sexta-feira, 28.

O encontro promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude (Seclej) serviu para a entrega da premiação aos Destaques do Esporte. A Secretária Aliny Costa enalteceu o papel de pais e familiares que incentivam os filhos a praticar esportes, recebendo um agradecimento especial da gestora da pasta que promoveu e apoiou diversas competições, de diferentes modalidades, ao longo do ano.

O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Seclej da Prefeitura de Penedo, por meio do seu Departamento de Esportes, foi exposto pelo professor Marcus Vinícius. Há 20 anos ensinado karatê em Penedo, ele agradeceu o apoio que recebeu do governo municipal para realizar o Campeonato Alagoano de Karatê, competição aberta para todas as categorias que reuniu cerca de 250 karatecas de nove municípios alagoanos em Penedo.

Destaques do Esporte

Praticantes da arte marcial receberam prêmio dos Destaques do Esporte, assim como do jiu-jitsu, do futebol de salão, do futebol de campo, do vôlei de quadra, do vôlei de praia, do futevôlei, do handebol, da natação e do atletismo.

Atletas penedenses beneficiados com o auxílio financeiro para participar de competições, incentivo criado no governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes, também ganharam troféu, entre eles José Carlos e Marcos Bispo. Os dois embarcam hoje para São Paulo, onde representarão Penedo na tradicional Corrida de São Silvestre.

Professores de Educação Físicas de escolas das redes públicas municipal, estadual, federal e particular e profissionais da imprensa local que destacaram o esporte também foram homenageados, assim como árbitros que participaram das competições promovidas pelo Departamento de Esportes da Seclej Penedo em 2019.

Coordenador Municipal de Esportes

“Este foi um ano onde a Prefeitura de Penedo – com o nosso prefeito Március Beltrão, o vice Ronaldo Lopes e a Secretária Aliny Costa -, juntos com o Departamento de Esporte, procuraram fazer o máximo, seja com a realização de competições ou apoiando eventos; e no próximo ano não vai ser diferente”, afirmou o Coordenador de Esportes, José Elias Peixoto, mais conhecido como Betume.

Representando a Câmara Municipal de Penedo, o vereador Ernande Pinheiro frisou que o esporte é mais do que a prática de atividade física, sendo principalmente a porta para a formação da cidadania para crianças, adolescentes e jovens.

O presidente do Sport Club Penedense, Daniel Pereira Mendonça, também prestigiou o evento e falou sobre a manutenção das atividades do alvirrubro ribeirinho, apesar das dificuldades, destacando que Penedo tem condições de ser referência para Alagoas nas atividades relacionadas ao esporte.

por Fernando Vinícius – Decom PMP

Fotos Geraldo José (cortesia)