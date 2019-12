Atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morre aos 95 anos

Data: 29/12/2019

A atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29). Ela tinha 95 anos e estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com quadro de infecção respiratória.

A informação foi revelada no Instagram da filha de Hilda, Maria Rebello. “Descanse em paz, matriarca dos Rebello”, ela escreveu. “Corre para os braços do seu filho querido.”

A morte de Hilda acontece apenas dois meses depois que ela perdeu Jorge Fernando. O ator e diretor da TV Globo havia sofrido uma parada cardíaca em decorrência de um aneurisma em outubro.

Jorge tinha 64 anos se recuperava das sequelas de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido em janeiro de 2017.

Segundo a filha, o velório e cremação de Hilda Rebello acontecem na próxima segunda (30), das 10h às 13h30, na Capela 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro.

Fonte: FolhaPress