Dois homens são baleados e outro é preso durante festa na zona rural de Arapiraca

Data: 29/12/2019



Dois homens foram feridos a tiros, e outro foi preso, durante uma festa popular, na madrugada deste domingo (29), na Vila Bananeiras, zona rural de Arapiraca, Agreste de Alagoas.

Informações policiais apontam que Júlio César Souza, 26 anos, e Fábio Sátiro da Costa, 34 anos, foram baleados em horários distintos, durante a festa

Júlio César deu entrada no Hospital de Emergência do Agreste (HEA) por volta da 0h. Segundo informações do hospital, ele segue internado, em recuperação, aguardando vaga na enfermaria.

O suspeito da autoria do disparo contra Júlio foi contido por populares e entregue a Polícia Militar. Após receber voz de prisão foi encaminhado para a Central de Polícia Civil, em Arapiraca.

Fábio Sátiro deu entrada no HEA às 3h. Ele segue internado na Área Amarela da unidade hospitalar. Não há informação sobre a autoria do disparo que o feriu.

Segundo a polícia, as motivações para ambos os atentados ainda são desconhecidas.

Fonte: CadaMinuto