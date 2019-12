Duas mulheres ficam feridas em acidente com moto na AL-105

Data: 29/12/2019



Duas mulheres ficaram feridas em um acidente de motocicleta na manhã deste domingo (29), em um trecho da rodovia AL-105, próximo a Usina Cachoeira do Meirim, sentido Maceió / São Luiz do Quitunde.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPRv) informou que realizava um deslocamento pela região quando se deparou com um veículo ciclomotor 50 cilindradas, Shineray, cuja condutora havia perdido o controle da moto que saiu da pista e colidiu com o canteiro de proteção da via.

Três mulheres estavam no veículo. A condutora, identificada como Bruna Larissa da Silva Santos, 23 anos, uma das passageiras, Vanessa Bruna da Silva, 29 anos, sofreram escoriações, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no local.

A segunda passageira, Denise Maria da Silva, mãe de Vanessa, não se feriu.

O BPRv alertou as vítimas sobre os perigos de conduzir um veículo com excedente de passageiros, pois a moto só tem capacidade para duas pessoas.

Testemunhas informaram que as duas vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde na região, após os primeiros socorros do Samu.

Fonte: CadaMinuto