Atualização deste sábado (26), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), mostra que 1.305.654 doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Alagoas. São 959.176 pessoas vacinadas com a primeira dose e 346.478 já imunizadas com a segunda dose.

Alagoas recebeu, do Ministério da Saúde, 1.866.870 doses das vacinas – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen –, e distribuiu 1.474.113 doses de vacinas para os 102 municípios.

Desde o início da Campanha Estadual de Vacinação em Alagoas, em 19 de janeiro deste ano, foram aplicadas 557.908 doses da CoronaVac, 636.291 doses da AstraZeneca e 111.455 dos imunizantes da Pfizer.

Para acompanhar os dados atualizados da vacinação, basta clicar AQUI.

Fonte: Ascom Sesau