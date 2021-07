Atualização desta terça-feira (13), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), mostra que 1.580.244 doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Alagoas. São 1.138.596 pessoas vacinadas com a primeira dose e 441.648 já imunizadas com a segunda dose e dose única

Alagoas recebeu, do Ministério da Saúde, 2.044.410 doses das vacinas – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen –, e distribuiu 1.703.033 doses de vacinas para os 102 municípios.

Desde o início da Campanha Estadual de Vacinação em Alagoas, em 19 de janeiro deste ano, foram aplicadas 584.502 doses da CoronaVac, 752.263 doses da AstraZeneca, 199.583 dos imunizantes da Pfizer e 43.896 da Janssen.

Para acompanhar os dados atualizados da vacinação, basta acessar https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html.

Fonte: Ascom Sesau