11° Encontro de Cinema de Alagoas abre inscrições para trabalhos acadêmicos

O 11° Encontro de Cinema de Alagoas abriu as inscrições de trabalhos para apresentação oral na edição 2021. Os interessados têm até o dia 01 de novembro para se inscreverem através do formulário disponibilizado no Instagram do evento. A lista com os selecionados será divulgada no dia 10 de novembro no site e nas redes sociais do Circuito, que este ano acontece de 22 a 28 de novembro. Cada trabalho poderá ser composto por, no máximo, três autores e cada participante pode inscrever até dois trabalhos acadêmicos. Para mais informações basta acessar o edital completo disponível também no Instagram do Circuito.

O Encontro de Cinema de Alagoas difunde pesquisas sobre a produção cinematográfica e reúne pesquisadores, professores e realizadores do audiovisual em torno de uma programação com oficinas, minicursos e palestras. A proposta é possibilitar um espaço de valorização e aproximação de diferentes agentes da cadeia audiovisual, com o objetivo de incentivar avanços significativos na área e contribuir para a produção de conhecimento.

Os trabalhos que forem apresentados durante o Encontro, no dia 27 de novembro, em formato online, poderão ser publicados em um número especial da revista eletrônica Extensão em Debate, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

“O Encontro é a janela aberta do Circuito Penedo para discutir questões relevantes para o cinema e a sociedade, além das políticas públicas para o setor, seja em âmbito regional, seja em nível nacional. O evento tem se colocado como um espaço de articulação dos diversos segmentos do audiovisual”, afirma uma das produtoras do Circuito, Karlinne Cordeiro.

Sobre o Circuito Penedo

Ano após ano, o Circuito se reinventa e busca abrir espaço para novas discussões, sempre reafirmando seu papel como instrumento para olhares e perspectivas sobre o vasto patrimônio audiovisual alagoano e nacional, em diálogo com a educação. Durante sete dias, a cidade histórica de Penedo recebe uma programação intensa e gratuita. Com a execução também digital do Circuito, além dos filmes disponibilizados no site do evento, debates, rodas de conversa e oficinas passaram a acontecer em formato on-line. O programa engloba ainda a exibição de longas-metragens brasileiros e uma retrospectiva da Mostra Sururu de Cinema Alagoano.

O festival se apresenta como lugar de resistência e luta diante das situações adversas para o campo da cultura no país. É nesse contexto de reafirmação do cinema nacional, de suas produções e da empregabilidade promovida pelo setor que o evento se faz ainda mais importante.

O Circuito, composto por três festivais competitivos, mostras não-competitivas e pelo 11º Encontro de Cinema de Alagoas, é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBHSF), da Prefeitura de Penedo e do Sebrae Alagoas.

por Tatianne Brandão, com assessoria