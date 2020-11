11º BPM realiza apreensão de maconha no Pontal do Peba e em Penedo

Na noite deste sábado, 14 de novembro, após recebida denúncia anônima, policiais do PELOPES, ROCAM e equipe Horus se dirigiram em busca de um veículo que, segundo a informação, estava transportando drogas para o Pontal do Peba.

O veículo Chevrolet Classic LS, cor preta, ano/modelo 2015, com placa de São Paulo foi localizado nas imediações do trevo de acesso do Peba, distrito de Piaçabuçu. Ao realizar abordagem foi encontrado no interior do mesmo aproximadamente meio kg de substância análoga à maconha.

O condutor e proprietário do carro relatou ser motorista de aplicativo e que um indivíduo entregou a droga para que ele levasse até o local. Ele ainda relatou aos policiais que o restante da droga estava na casa de outro cidadão, em Penedo. Chegando à casa em Penedo, a porta estava aberta e o mesmo já não se encontrava no local, entretanto, dentro de um dos cômodos, o quarto, estava o restante da droga, formando um montante de aproximadamente 4,1kg em tabletes de maconha.

Muito embora realizada buscas, não foi logrado êxito na captura dos outros dois indivíduos.

Material apreendido:

4,1 Kg de Maconha;

01 Balança de Precisão;

01 veículo Chevrolet Classic LS, cor preta, ano/modelo 2015.

O único imputado encontrado foi conduzido até a Delegacia Plantonista em Penedo e deverá responder por tráfico de drogas.

Com Assessoria