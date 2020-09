12 suspeitos de tráfico de drogas são presos em São Miguel dos Campos

Pelo menos 12 suspeitos de tráfico foram presos durante uma operação realizada, na manhã desta sexta-feira (18), no município de São Miguel dos Campos. Além disso, eles são suspeitos de praticar outros crimes também em Maceió e municípios vizinhos. No total, 33 mandados, sendo 18 de prisão e 15 de busca e apreensão, foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

A operação foi denominada Casa de Farinha, pelo fato de um dos principais crimes cometidos pelas organizações criminosas ser o tráfico de cocaína, além do que os criminosos adicionavam farinha à droga em questão para aumentar o volume na hora da comercialização. Quanto aos outros crimes praticados pelo bando, a secretaria não trouxe detalhes.

As investigações, sob coordenação da Secretaria da Segurança Pública, foram coordenadas pela Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), dirigida pelo delegado Gustavo Henrique, em parceria com a 1ª Companhia Independente, e tiveram início no dia 22 de fevereiro.

Durante o monitoramento, a investigação constatou que duas organizações criminosas na região eram comandadas por dois indivíduos que já se encontram recolhidos no sistema prisional alagoano. Apesar de já estarem cumprindo pena por envolvimento com crimes, eles seguiam coordenando as ações delitivas dos grupos criminosos em questão.

Os mandados foram cumpridos nesta manhã por equipes do Tático Integrado de Grupos de Resgate Especiais (TIGRE), Seção de Capturas e Núcleo de Inteligência da DEIC, além da Asfixia e da Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, da Polícia Civil.

Já a Polícia Militar empregou policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Batalhão Rodoviário (BPRv), 1ª e 4ª Companhias Independente. O Grupamento Aéreo também participou da operação.

Os presos serão encaminhados para a sede da DEIC, no bairro da Santa Amélia, em Maceió, para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: com SSP/AL