130,4 milhões de brasileiros já estão totalmente vacinados

Nesta terça-feira (23/11), dados sobre a Campanha Nacional de Imunização mostram que 71,3% da população com 12 anos ou mais no país está totalmente imunizada contra a Covid-19. Ou seja, já recebeu duas doses ou a vacina de dose única. O número corresponde a 130.437.478 dos quase 182 milhões de brasileiros, nesta faixa etária, com o ciclo vacinal completo.

No total, 158.201.793 pessoas receberam ao menos uma dose, o que corresponde a 86,5% da população com 12 anos ou mais. Já a dose de reforço foi aplicada em 14.699.897 pessoas.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.222.042 vacinas.

Somando a primeira, a segunda, a dose de reforço e a dose única, são 303.339.168 doses aplicadas no total.

Atualmente o país possui quatro vacinas à disposição no combate à doença. Os laboratórios Sinovac/Coronavac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech recomendam a aplicação de duas doses de seus imunizantes. Já a Janssen prevê apenas uma aplicação para completa imunização.

Os dados foram divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa* e foram analisados pelo (M)Dados, núcleo de análise de grande volume de informações do Metrópoles.

Fonte: Metrópoles