145.195 alagoanos já foram vacinados contra a Covid-19

Atualização desta sexta-feira (12/03), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI-AL) com apoio técnico do Conselho Municipal de Secretarias de Saúde de Alagoas (Cosems/AL), mostra que 145.195 alagoanos já foram imunizados contra a Covid-19.

Foram aplicadas 104.271 primeiras doses e 40.924 doses relativas à segunda aplicação. Alagoas já recebeu, do Ministério da Saúde (MS), 260.860 doses de vacinas desde janeiro. Ao todo foram seis remessas: 87.760 doses da CoronaVac, 27.500 doses da Oxford, 12.600 da CoronaVac, 34.800 da CoronaVac, 37.400 CoronaVac e AstraZeneca, 28.800 da CoronaVac, e 32.000 da CoronaVac.

Fonte: Ascom Sesau