17 municípios de Alagoas têm casos suspeitos de coronavírus

O novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) aponta que o estado não registrou novos casos confirmados de coronavírus neste domingo (22), permanecendo com 7 pessoas infectadas. Porém, subiu para 85 o número de casos suspeitos, em Maceió e mais 16 municípios.

Veja abaixo a quantidade de casos suspeitos em cada município de Alagoas:

65 – Maceió

4 – Arapiraca

2 – Ouro Branco

1 – Barra de Santo Antônio

1 – Barra de São Miguel

1 – São Miguel dos Campos

1 – Cajueiro

1 – Penedo

1 – Rio Largo

1 – Flexeiras

1 – Satuba

1 – Inhapi

1 – Maribondo

1 – Pilar

1 – Piçabuçu

1 – Mata Grande

1 – Porto Real do Colégio

O anúncio foi feito pelo secretário da Saúde, Alexandre Ayres, por meio de uma transmissão na internet. Ele comemorou o fato de o estado ter mantido estável a curva de casos confirmados de Covid-19, mantendo o mesmo número registrado no sábado (21).

Todos os casos confirmados são importados, de pacientes que relataram viagem para o exterior recentemente ou que tiveram contato com pessoa infectada em São Paulo.

Ainda segundo o secretário, todos os pacientes com casos confirmados estão em tratamento domiciliar, com sintomas leves, e um deles já é considerado curado, o alagoano confirmado como o primeiro caso no estado.

Os números são atualizados uma vez por dia e, à medida que o Laboratório Central de Alagoas (Lacen) emite novos resultados dos testes, casos suspeitos são descartados ou surgem novos. Com isso, municípios que antes apareciam na lista podem sair e municípios que não estavam antes podem entrar.

Foi o caso da suspeita que havia até o último sábado em São José da Laje. Era um único caso suspeito e, segundo a Sesau, testou negativo para Covid-19.

Fonte: G1/AL