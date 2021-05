18 de Maio: Semdsh Penedo lança campanha FAÇA Bonito 2021

18 de maio é uma data marcada pela luta contra abusos e violências em crianças e adolescentes.

Partindo desde ponto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo lançou a campanha Faça Bonito 2021, que integra o Maio Laranja, com o objetivo de mobilizar a sociedade para o tema.

O evento foi transmito ao vivo pelo YouTube do governo, e contou com a presença do Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira, e do Prefeito Ronaldo Lopes.

Representantes do 11º Batalhão de Policia Militar e de setores da municipalidade, como o CREAS (Centro de Referência em Assistência Social), a OAB Penedo e o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) também estiveram presentes.

SEMDSH

A SEMDSH Penedo trabalha no acolhimento as vítimas, por meio do CREAS, onde recebem atendimento psicológico e social.

As vítimas são encaminhadas para a devida assistência, após o recebimento de denúncia pelos órgãos cabíveis, inclusive a Policia Militar, que atua em conjunto com o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescentes e o Ministério Público Estadual.

A Semdsh também atua no desenvolvimento de programas sociais nas esferas nacional e estadual, tendo como exemplo o CRIA- Criança Alagoana, cujo o Governo de Alagoas paga o benéfico de R$ 100 mensalmente paga as mães.

Ronaldo Lopes

O Prefeito de Penedo Ronaldo Lopes saldou a todos os presentes ao evento e também as pessoas que acompanhavam a transmissão pela internet.

Ele destacou a importâncias das ações de prevenção para evitar o abuso a crianças e adolescentes, sendo muito importante para isso a denúncia aos órgãos responsáveis.

“Se existe um caso suspeito, é importante que se denuncie, contribuindo muito com a sociedade e com o futuro dessas crianças e adolescentes”, afirmou o Prefeito de Penedo.

Já o Secretário Rafael Ferreira salientou a importância do compromisso e a conscientização de toda a população sobre a campanha Faça Bonito, pedindo a união de governos, instituições e pessoas.

“Tenham certeza que não ficaremos só nisso, temos trabalhado em uma série de ações e medidas em beneficio das crianças e adolescentes penedenses”, destacou Rafael Ferreira.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)