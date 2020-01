67 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias de AL em 2019

O Batalhão da Polícia Rodoviário (BPRv) divulgou nesta quinta-feira (2) o relatório das ocorrências de trânsito registradas no ano de 2019 nas rodovias estaduais de Alagoas. Segundo o documento, 815 acidentes provocaram 67 mortes e feriram 596 pessoas.

O relatório mostra ainda que, no trabalho de ação preventiva, as equipes do BPRv abordaram e inspecionaram 164.631 veículos e contabilizaram 29.316 autos de infrações por conta de irregularidades diversas que colocam a vida de motoristas e passageiros em risco.

Nestas ações o BPRv recolheu 4.595 veículos que apresentavam irregularidades e apreendeu 536 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). 35 motoristas foram presos por embriaguez ao volante e outras 107 pessoas foram presas durante as abordagens policiais.

As equipes do BPRv ainda apreenderam ao longo de 2019 o total de 12 armas de fogo e uma grande quantidade de droga, a exemplo de maconha e cocaína.

Fonte: G1/AL