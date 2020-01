BOM JESUS DE PENEDO 2020: Programação esportiva tem início com corrida rústica

Na tarde do próximo sábado (4), a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej) realiza a tradicional corrida rústica de Bom Jesus de Penedo 2020, com concentração às 14h30 em frente a banca do peixe na Orla ribeirinha, abrindo a programação esportiva da festa de Bom Jesus dos Navegantes. Também haverá passeio ciclístico e torneio de futevôlei.

Na corrida rústica, serão 5,4 km de percurso nas principais ruas da cidade. Ao final haverá premiação para as categorias masculino e feminino, totalizando R$ 5.500,00.

Além disso, no dia 05 de janeiro ocorrerá o passeio ciclístico, na qual ao final do percurso serão sorteados 20 brindes para quem completar o passeio. A saída ocorrerá às 8 horas, no estacionamento da Prainha Nova.

Torneio de Futevôlei

Durante os dias 11 e 12 de janeiro também ocorrerá o Torneio Bom Jesus de futevôlei na orla do bairro Santo Antônio (Barro Vermelho). No torneio haverá um total de R$ 4.200 mil reais de premiação, a serem distribuídos entre os vencedores, que também ganharão medalhas pela participação.

De acordo com o Diretor do Departamento de Esportes da Semclej, Elias Peixoto (Betume), o torneio começará às 8h e os competidores poderão participar das categorias máster, iniciante e aberto. A competição ocorre no aterro do Bairro Santo Antônio, próximo à Praça da Alegria.

Programação 2020

Sábado 04/01 14h30

Corrida Rústica – concentração no Kibarato

Domingo 05/01

Passeio Ciclístico- Concentração no estacionamento da prainha nova

Sábado 04/01

Torneio de futevôlei categoria máster e iniciante: Local Orla do Bairro Santo Antônio

Domingo 05/01

Torneio de futevôlei categoria aberto: Local Orla do Bairro Santo Antônio

por Thiago Sobral – Decom (PMP)