Caminhoneiro é preso com anfetamina e mercadorias sem notas fiscais na BR-101

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 15 comprimidos de anfetamina e mercadorias nacionais sem nota fiscal no fim da manhã desta sexta-feira (3). O flagrante ocorreu no município de São Miguel dos Campos, em Alagoas, no km 139 da BR-101.

De acordo com a PRF , agentes abordaram um caminhão Mercedes benz, de cor azul, com dois ocupantes. Após abordagem, os policiais notaram que o passageiro, apontado como dono do caminhão, se apresentou nervoso.

Diante disso, os agentes realizaram uma vistoria minuciosa, onde encontraram uma cartela contendo 15 comprimidos de Nobésio Extra Forte, popularmente conhecido por “rebite”, utilizado por motoristas para inibir o sono e prolongar a viagem. Além disso, ao verificar o baú do caminhão, foram localizados dois outros indivíduos e uma carga de mudança sendo transportada sem documentação fiscal.

Com isso, os agentes da PRF deram voz de prisão e encaminharam todos os envolvidos, junto à mercadoria, à Delegacia de Polícia de São Miguel dos Campos para os procedimentos cabíveis. O caminhão, no entanto, foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal por irregularidades administrativas.

Por William Makaisy/Gazetaweb