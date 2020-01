CRB acelera preparação física no primeiro dia de treinos

Foi dado o ‘start’ na nova temporada do CRB. No CT Ninho do Galo, nesta sexta-feira (3), o elenco regatiano se apresentou, vestiu a camisa e partiu para o campo para receber as primeiras orientações do técnico Marcelo Cabo.

Antes, o centroavante Léo Gamalho concedeu entrevista coletiva e confessou haver namoro antigo entre ele e a diretoria alvirrubra. “Fico feliz [em jogar no CRB], pois já estavam há algum tempo querendo minha contratação e para o jogador isso é muito bom. Espero corresponder a confiança que foi depositada em mim”, disse.

Essa confiança em contar com o centroavante se dá devido a boa passagem que teve em 2013, quando defendeu o ASA. À época, o Galo tentou contratá-lo, mas acabou se transferindo para o Ceará.

“Minha passagem por Alagoas foi boa na equipe do ASA. Fomos vice da Copa do Nordeste, pegamos equipes fortes naquele ano e conseguimos passar. O torcedor tem uma boa recordação de mim e eu também guardo uma boa recordação de Alagoas”, ressaltou Léo.

Não é segredo que nesta temporada o CRB remará novamente em busca do acesso à Série A. Sobre este objetivo, Gamalho afirmou que a intenção do grupo é brigar para conseguir chegar à elite nacional em 2021.

“A gente vai buscar. Jogador fica marcado por isso e o torcedor vive de títulos, é o que nos marca na história do clube. A gente que está chegando tem que pensar dessa maneira, mas sabemos que o momento agora é de trabalhar bastante”, pontuou.

De volta aos trabalhos no gramado, o técnico Marcelo Cabo não poupou ninguém por se tratar do primeiro dia de treinamentos. Quem escapou de encarar o calor de 29º foram Bruno Cosendey, Carlos Jatobá, Erick, João Carlos e Dudu, que não puderam se apresentar junto com o grupo.

Por Mauricio Manoel e Jean Nascimento/Gazetaweb