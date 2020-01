CRB vence o Vila Nova por 1 a 0 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Jr.

O CRB começou com o pé direito a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do país. Na tarde desta sexta-feira (3), o Galo derrotou o Vila Nova por 1 a 0 em Embu das Artes e deu um passo importante para conseguir a classificação.

O gol da vitória alvirrubra foi marcado pelo atacante Ruan, em um lindo chute com efeito da entrada da área. O Regatas conquistou os primeiros três pontos e está na segunda posição do Grupo 16, atrás do Taboão da Serra, que bateu o Inter de Limeira por 2 a 0 no outro jogo da chave.

Agora o Galo volta as atenções para a Inter de Limeira, próximo adversário regatiano na Copinha. O jogo será na segunda-feira (6), às 15h15, na cidade de Embu das Artes.

Fonte: TNH1