CSE vence CEO, e ASA empata com Jaciobá na estreia da Copa Alagoas

A primeira rodada da Copa Alagoas chegou ao fim com apenas uma vitória. Neste sábado (4), o CSE venceu o CEO, por 1×0, gol do atacante Felipe André, no Juca Sampaio, em Palmeiras dos Índios. Já o ASA ficou no 0x0 com o Jaciobá, em Olho d’Água das Flores, no Estádio Edson Matias.

A terceira partida da competição entre Murici e Coruripe não aconteceu devido à eliminação do Hulk, nessa sexta-feira (3). A atitude tomada pela Federação Alagoana de Futebol ocorreu devido ao descumprimento de uma das regras, que era obter o número mínimo de 11 atletas inscritos no Boletim Informativo Diário (CBF). Assim, O Verdão da Mata folgou na rodada.

Com os resultados, o Tricolor de Palmeira dos Índios arranca na liderança da Copa, com três pontos conquistados. Na sequência surgem ASA e Jaciobá, com um ponto cada. Na quarta posição tem o CEO, que foi derrotado. Em quinto está o Murici, que ainda não jogou na competição.

A segunda rodada do torneio será na terça-feira (7), com as partidas: CEO x Murici, às 19h, no Estádio Edson Matias, em Olho d’Água das Flores; e ASA x CSE, às 20h, no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

O campeão da Copa Alagoas conquista vaga direta para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. Além disso, terá a grande oportunidade de enfrentar o terceiro colocado do Campeonato Alagoano valendo um espaço na Copa do Brasil de 2021.

por Mauricio Manoel/Gazetaweb