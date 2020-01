Dia 6: Segurança Pública apresenta indicadores criminais de 2019

O ano de 2019 encerrou com resultados positivos na área da Segurança Pública de Alagoas. O governador Renan Filho e integrantes da cúpula da segurança apresentam à imprensa os indicadores criminais de Alagoas nesta segunda-feira (6). A reunião acontecerá no Salão de Despachos, do Palácio República dos Palmares, no Centro, às 9h30.

No encontro com os jornalistas, haverá ainda a apresentação de um balanço anual da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), que falará sobre o sistema prisional e as ações de ressocialização em Alagoas e o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), que apresentará estatísticas sobre o trânsito no estado.

Estarão presentes o secretário da Segurança Pública, Lima Júnior, o secretário de Ressocialização e Inclusão Social, Marcos Sérgio, e o diretor-presidente do Detran, Adrualdo Catão, além de comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, delegados da Polícia Civil e diretores da Perícia Oficial de Alagoas.

Fonte: Ascom SSP