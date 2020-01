Flamengo anuncia contratação de Gustavo Henrique por quatro anos

Depois de Pedro Rocha, o Flamengo anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira a contratação de seu segundo reforço para 2020: Gustavo Henrique. O zagueiro de 26 anos e 1,95m de altura assinou contrato por quatro temporadas no Rubro-Negro e será mais uma opção para Jorge Jesus, mas só deve se apresentar em fevereiro, após o fim de seu vínculo com o Santos no próximo dia 31.

– Estou feliz e motivado. Espero superar a expectativa dos torcedores. Não vão faltar trabalho e raça. Estou na expectativa de vestir esse manto e pode ter certeza de que não vai faltar entrega. O ano de 2019 foi muito bom para o Flamengo e eu quero escrever o meu nome na história do clube agora em 2020 – disse o zagueiro.

Gustavo Henrique já vinha sendo observado há bastante tempo pelo Flamengo, que monitorava a sua situação contratual com o Santos. Sem acordo para renovação com o Peixe, o Rubro-Negro apresentou uma proposta e ficou aguardando uma resposta nas últimas semanas. O zagueiro tem o sonho de jogar na Europa, mas não recebeu ofertas satisfatórias do continente e aceitou o convite do atual campeão da Libertadores.

Revelado pelo Santos, o jogador atuou a vida inteira no Peixe e foi titular na campanha do vice-campeonato brasileiro do ano passado. Além de Gustavo Henrique e Pedro Rocha, o Flamengo já fechou também com o atacante Thiago, de 18 anos, ex-Náutico, para o time sub-20. A diretoria continua no mercado e tem como posições consideradas prioritárias a lateral direita, a cabeça de área e o ataque.

Gustavo Henrique chega para disputar posição de titular na zaga rubro-negra com Rodrigo Caio e Pablo Marí, que acabaram a última temporada absolutos no time. Com o fim de seu contrato, Rhodolfo deve deixar o Flamengo. As outras opções para a posição são todas formadas nas categorias de base do clube: Thuler, Dantas e Rafael Santos.

Gustavo Henrique estreou no time principal do Santos em 2012, numa derrota por 1 a 0 justamente para o Flamengo. Nos últimos anos, o zagueiro se firmou como titular absoluto da equipe e, em 2019, marcou cinco gols em 55 partidas com a camisa do Peixe.

Fonte: globoesporte