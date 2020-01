Gás de cozinha pode chegar a R$ 75 em Alagoas

Com o reajuste da Petrobras de 5% no valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o popular gás de cozinha pode chegar a até R$ 75 em Alagoas.

Antes do aumento o botijão de até 13 quilos custava para o consumidor final do estado entre R$ 68 e R$ 70. O reajuste foi anunciado pela Petrobras na última semana de 2019.

Diante da situação, os consumidores mais atentos anteciparam a comprar o botijão reserva para garantir o valor antigo. Este foi o caso da enfermeira Jeannine Soares que também vem buscando formas para economizar gás de cozinha em casa.

“Antecipei a compra do botijão assim que soube do aumento para garantir o preço antigo. Além disso, só cozinho sábado e domingo, o resto da semana como de marmita. Mesmo assim, é um gasto”, diz.

O preço do botijão de gás e livre e pode variar diante dos custos e ofertas das revendedoras. Porém, o aumento fracionado do produto e os impostos preocupam os comerciantes.

“Além do reajuste da Petrobras sempre há pauta fiscal do estado que aumenta também. Com isso, o comerciante recebe completamente apenas R$ 2 por botijão e isso acaba gerando prejuízo porque nem sempre conseguimos repassar o preço para o consumidor”, relata o comerciante Leandro César.

Fonte: G1/AL