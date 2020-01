Quatro pessoas ficam feridas após capotamento na AL-105

Um capotamento deixou quatro pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (03), em um trecho da rodovia estadual AL 105, no perímetro urbano de Boca da Mata. Vítimas sofreram lesões e escoriações leves.

Segundo informações, o condutor do veículo Chevrolet Celta, de cor azul, de placa não divulgada, perdeu o controle da direção, colidiu contra uma árvore, capotou e caiu em uma ribanceira.

As vítimas foram socorridas por uma ambulância do município e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, e liberadas após atendimento médico.

A identidade dos feridos não foi revelada.

Com informações de AlagoasWeb