SMTT convoca permissionários de táxis e mototáxis para credenciamento

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo convoca os profissionais autorizados para o serviço de transporte de passageiros – táxis e mototaxis – para efetivar o cadastramento relacionado aos festejos de Bom Jesus dos Navegantes.

Todo permissionário das citadas categorias que pretendem trabalhar no período do evento que atrai milhares de pessoas para Penedo deve comparecer na sede da SMTT na próxima terça ou quarta-feira (07 e 08 de janeiro, respectivamente).

O atendimento acontecerá nos horários das 8h00 ao meio-dia e das 13h00 às 17 horas. A SMTT Penedo está situada na Rua São Pedro, nº 61, Loteamento Vitória, bairro Senhor do Bonfim.

Para obter o credenciamento que autorizará o acesso dos permissionários aos pontos de taxi e mototaxis determinados para funcionar durante o Bom Jesus de Penedo 2020, o responsável pelo veículo precisa estar em dia com suas respectivas taxas e também o alvará 2019, conforme determinado nas Leis Municipais 1.435/2012 e 1.470/2013.

A SMTT ressalta que a ausência do credenciamento nas datas acima informadas implicará na impossibilidade de atuação do permissionário nos pontos determinados para embarque e desembarque de passageiros de taxis e mototaxis na área da orla ribeirinha, durante os festejos do Bom Jesus dos Navegantes.

Para os permissionários devidamente credenciados, o acesso ao local de que apresenta o maior fluxo de pessoas durante todo o ano em Penedo ocorrerá pela Rua Dâmaso do Monte, ao lado da agência do Banco do Nordeste, ponto de instalação de uma barreira de fiscalização da SMTT Penedo.

As celebrações religiosas alusivas a Bom Jesus dos Navegantes começam na próxima terça-feira, 07, com procissão luminosa saindo da capela de Santa Cruz, às 19 horas. A parte festiva terá início na noite quinta-feira, 09, na arena do evento aberto ao público, com atrações artísticas de nível nacional.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP