Campeão da Meia Maratona do RJ vence Corrida Rústica em Penedo

Uma prova de atletismo que reúne competidores de alto nível. Este é o patamar atual da Corrida Rústica promovida pela Prefeitura de Penedo, competição alusiva aos tradicionais festejos de Bom Jesus dos Navegantes. O campeão da edição 2020 tem em seu currículo nada menos do que o primeiro lugar da Meia Maratona do Rio do Janeiro.

José Márcio Leão da Silva venceu a prova internacional em 2017, deixando para trás o favoritismo dos corredores quenianos. Ex-atleta do Cruzeiro, clube de Minas Gerais envolvido em grave crise financeira, José Márcio Leão compete agora pela Bingo Corrida, equipe de Garanhus-PE com mais de 20 anos de atividade e atualmente responsável por cerca de 30 atletas, entre profissionais e amadores.

O resultado do trabalho do time pernambucano foi visto no pódio da Corrida Rústica do Bom Jesus do Penedo. Os três primeiros colocados na categoria geral foram para atletas da Bingo Corrida. Márcio Leão em 1º, Gleison da Silva Santos em 2º e Marcos Antônio Pereira em 3º, todos com tempo abaixo dos 16 minutos para os 5 km do percurso.

Entre as mulheres, a segunda colocada também é da Bingo Corrida, a atleta Rose Mayara da Silva Mendes. A prova foi vencida por Luana de Jesus Souza, com Vera Lúcia Leite da Silva completando o pódio.

Todos os três primeiros colocados ganharam troféu e premiação em dinheiro, estímulo da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej), inclusive os vencedores das cinco categorias distribuídas por faixa etárias/gênero para a Corrida Rústica do Bom Jesus de Penedo.

Atletas penedenses

A competição realizada nesse sábado, 04, na orla ribeirinha de Penedo, também confirmou o histórico vencedor de José Carlos Santos Soares, primeiro lugar na categoria de 30 a 39 anos.

Servidor público da Prefeitura de Penedo, Zé Carlos também participa de competição internacional e voltou da mais recente prova de São Silvestre-SP com o invejável 20º lugar entre corredores que perseguem o grupo da elite, com tempo abaixo dos 55 minutos.

Em sua terceira participação na prova de 15 km realizada em São Paulo, ele reconhece que o auxílio-atleta da Prefeitura de Penedo é fundamental para viabilizar os custos. Outro atleta penedense beneficiado com a bolsa é Marcos Bispo de Lira, 52 anos. Ele fez o percurso da São Silvestre 2019 em uma hora e quatro minutos, tempo que lhe rendeu o 335º lugar entre os cerca de 30 mil inscritos na prova.

Praticante regular de atividades físicas, o prefeito Március Beltrão também suou para completar o percurso. Antes da prova, ele destacou os benefícios do esporte para a saúde das pessoas e que se juntava aos demais inscritos para dar o bom exemplo, independentemente de qualquer resultado registrado no final da prova.

Esporte é saúde

Entre profissionais e amadores das corridas de longa distância, a Corrida Rústica de Bom Jesus trouxe gente de Sergipe e de diversas cidades alagoanas. Da sertaneja Santana do Ipanema veio Carlos Pereira, 20 anos. Junto com um grupo de amigos atletas da também sertaneja Olho D’Água das Flores, ele uniu o desejo de conhecer Penedo à vontade de competir.

“É minha primeira vez aqui, só conhecia Penedo por foto, por rede social, e sempre achei a cidade linda. Agora estou aqui, conhecendo de perto e fazendo o que gosto”, disse antes de suar para completar os 5 quilômetros da prova e fazer o retorno para casa, situada a 176 km de Penedo.

Mais próxima e unida a Alagoas pelo rio São Francisco, Janete Maria da Silva, 46 anos, já demonstrava preocupação com o calor. Ela mora em Neópolis-SE e participa de competições há dois anos, inclusive da corrida realizada na semana passada na cidade onde reside, também com 5 km de percurso, conquistando o 2º lugar em sua categoria.

Do Agreste, além de equipes da cidade de Arapiraca, vieram Erivaldo Almeida, Edson de Souza e Gislene Barbosa representaram São Sebastião. Nenhum dos três era estreante e, além do prazer gerado com a prática do esporte, todos reconheceram que a oferta de premiação em dinheiro atrai mais corredores.

Organizada pelo Departamento de Esporte da Seclej, a Corrida Rústica do Bom Jesus de Penedo envolve ainda a participação da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Departamento Municipal de Comunicação e demais setores da Seclej, além de empresa especializada na cronometragem dos tempos de todos os competidores e órgãos relacionados com a Secretaria de Segurança Pública estadual.

