Frank Lampard coloca contratação de Gabigol como prioridade

O Chelsea parece estar determinado a contratar o atacante Gabigol. Frank Lampard, treinador do clube, colocou o negócio pelo “Rei da América” como prioridade para reforçar o seu elenco nesta janela de transferências. A possível negociação envolveria uma troca de jogadores entre os Blues e a Internazionale, da Itália.

Segundo o jornal inglês Express, Lampard estaria muito interessado em contar com Gabriel Barbosa na sua equipe para o restante da temporada europeia. Para que as conversas entres os italianos e os Blues evoluam, possívelmente o atacante Giroud irá para Milão e o jogador brasileiro para Londres.

O interesse da Inter de Milão no centroavante francês é antigo e com o seu contrato se encerrando com o Chelsea, era provável que o atleta vestisse a camisa da equipe italiana cedo ou tarde.

O Futebol de Gabigol tem chamado a atenção de alguns clubes ingleses e, além dos Blues, o West Ham também possui interesse no jogador e teria feito uma proposta de 90 milhões de reais pelo atacante.

Gabriel nunca escondeu sua vontade de voltar a Europa e atuar na Premier League, essa pode ser uma grande chance do atleta dar a volta por cima e se mudar para o Velho Continente.

Na temporada passada, o melhor jogador da América foi peça fundamental para as conquistas do Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão. No total, o atacante entrou em campo 59 vezes e marcou 43 gols.

por Lucas Miluzzi/UOL