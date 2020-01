Homem é preso em Penedo por receptação de veículo roubado

Por volta das 11h40 deste domingo, 05, policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de Leandro Correia da Silva, 30 anos.

Segundo informações da PM, uma guarnição do PELOPES fazia rondas nas proximidades do Kamartelo, parte baixa do município ribeirinho de Penedo, quando Leandro Correia, que estava em uma motocicleta Honda CG Titan, cruzou a viatura pela contramão. Os policiais deram voz de parada e foi ignorada pelo mesmo que empreendeu fuga até a Avenida Duque de Caxias onde aconteceu a interceptação pela guarnição policial.

Foi feita uma busca pessoal em Leandro e nada foi encontrado, porém ao ser feita uma consulta veicular, foi constatada que se tratava de uma moto roubada, com chassi com numeração pinada e placa NVK 7584 (adulterada).

Com a confirmação do crime, Leandro Correia da Silva foi conduzida para a 6ª DRP em São Miguel dos Campos para serem tomados os devidos procedimentos legais.

por Redação com 11º BPM